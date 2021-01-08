الرئيس الأذربيجاني يعين سفيرا جديدا في بولندا

باكو، 8 يناير، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 8 يناير اليوم قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد في بولندا .

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تعيين السفير السيدة نرجيز عاكف قربانوفا لمنصب سفير أذربيجان لدى جمهورية بولندا.