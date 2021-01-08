صندوق ياشات: اجتمعنا 11192 فرد عائلات 2706 شهيد و81 جريحا خطرا خلال أسبوعين صندوق ياشات تكفل برعاية 1483 عائلة

باكو، 8 يناير، أذرتاج

قال عُلْوي مهدييف إن صندوق ياشات أسس بمرسوم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الصادر في 8 ديسمبر عام 2020م. واتخذت خطوات جادة من اجل تنظيم صندوق ياشات ابتداء من 9 ديسمبر. وفتحت حسابات مصرفية. وتم تشكيل فرق مؤلفة من موظفي ومتطوعي مراكز أسان خدمة وشملت على جميع المناطق. واجتمع اعضاء تلك الفرق خلال مدة اسبوعين 11192 فرد عائلات 2706 شهيد و81 جريحا خطرا وسجل جميع حاجاتهم الاجتماعية الكترونيا. وتم تكفل رعاية 1483 للتمكن من تسديد مدفوعات لمعالجة مشكلاتهم. وهذا يشكل 55 في المائة من المراجعات التي قبلت. ولحل مشكلات اولئك الاشخاص ستصرف الاموال التي يتبرع بها للصندوق وخصصت من الاموال 70ر37 في المائة من الاموال لتحسين ظروف المعيشية و40ر37 في المائة لتسديد مدفوعات طبية و55ر16 في المائة لتسديد التزامات الديون و33ر1 في المائة لدفع الرسوم الدراسية و02ر7 في المائة لسائر الحاجات.

أفادت أذرتاج عن مهدييف رئيس الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الأذربيجاني "أسان خدمة" قوله في مؤتمر صحفي منعقد في 8 يناير اليوم إن نظام صندوق ياشات ينص على حل المشكلات في 4 جهات رئيسية وهي تحسين ظروف المعيشة ودفع المصارف الطبية وتسديد التزامات الديون والرسوم الدراسية. وهناك قضايا اخرى مثل ضمان فرص عمل وأنشأنا في البوابة فرعا خاصا بهذا الصدد باسم "وظائف شاغرة" وستضم معلمات حول افراد عائلات الشهداء ومعاقي الحرب المتعافين الذين يحتاجون على اعمال ووظائف شاغرة لتمكين شركات من تعيينهم لوظائف لديها حسب تخصصاتهم.

واضاف رئيس الوكالة أن الصندوق حقق الى الحين 96 دفعا وكان المبلغ الضروري لتسديد الحاجات 920 الف و72 مانات و14 قبيكا ودفع صندوق ياشات 883 الف و278 مانات و49 قبيكا فيما سددت المؤسسات ذات الصلة 36 الفا و793 مانات و65 قبيكا.