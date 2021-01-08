  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الداخلية: أرجعت 2450 مركب نقل من منافذ الحجر الصحي
    فرض عقوبات تغريم على 3186 مخالفا لقواعد نظام الحجر الصحي خلال اليوم

    ٠٨.٠١.٢٠٢١ [٢١:٢٣]

    باكو، 8 يناير، أذرتاج

    عمليات الفحص والتفتيش لدى منافذ خاصة مقامة عند مداخل ومخارج 5 مدن و12 محافظة تفرض عليها نظام الحجر الصحي الصارم بغية الحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 متواصلة من قبل عناصر الشرطة والقوات الداخلية.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن 2450 مركب نقل أرجعت الى حيث أتت بعد أن حاولت العبور دون رخصة. كما فرضت عقوبات تغريم على 3186 مخالف لقواعد نظام الحجر الصحي على نطاق البلد خلال 7 يناير.

    كما أرجع 7 مصابين بالعدوى حدد لهم العلاج لدى المساكن الى مساكنهم بعد العثور عليهم لدى مناطق عامة بجانب فتح ملفات جنائية بحق 6 منهم.

    AZERTAG.AZ :الداخلية: أرجعت 2450 مركب نقل من منافذ الحجر الصحي
    فرض عقوبات تغريم على 3186 مخالفا لقواعد نظام الحجر الصحي خلال اليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠١.٢٠٢١ [٢١:١٢]
    صندوق ياشات: اجتمعنا 11192 فرد عائلات 2706 شهيد و81 جريحا خطرا خلال أسبوعين
    صندوق ياشات تكفل برعاية 1483 عائلة
    ٠٨.٠١.٢٠٢١ [١٥‎:٢٣]
    أموال صندوق "ياشات" تزيد عن 24 مليون مانات خلال شهر
    ٠٨.٠١.٢٠٢١ [١٥‎:٠٦]
    تشغيل بوابة صندوق "ياشات" على الانترنت
    ٠٧.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٤٨]
    الرهينة قولييف: أشكر الرئيس إلهام علييف على عودتي الى أذربيجان
    كان موظفو الصليب الاحمر يعلمون جميع التعاذيب التي كنا نتعرض لها
    الداخلية: أرجعت 2450 مركب نقل من منافذ الحجر الصحي فرض عقوبات تغريم على 3186 مخالفا لقواعد نظام الحجر الصحي خلال اليوم