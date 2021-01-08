ضرورة اتباع قواعد الوقاية من فيروس كورونا حتى بعد التطعيم

باكو، 8 يناير، أذرتاج

هناك آمال كبيرة في إدخال اللقاحات إلى بلدنا لمكافحة نوع جديد من وباء فيروس كورونا (COVID-19) ومع ذلك، فإن إدخال اللقاحات وبدء التطعيم لا يبعثان على الاطمئنان.

تفيد أذرتاج أن هذا ما صرحت بها رئيسة قسم الوقاية من الأمراض ومكافحتها في جمعية إدارة الوحدات الإقليمية الطبية (TƏBİB) ياقوت غاراييفا.

وبحسب كلامها، فإن التطعيم يعني تقوية المناعة في الجسم وقالت: "تُلقح الجرعة الثانية بعد 14-21 يوماً من الجرعة الأولى. بعد الجرعة الثانية، من الضروري انتظار تكوين الأجسام المضادة ضد الفيروس في الجسم. ومع ذلك، بعد مرور بعض الوقت على عملية التطعيم، يجب ارتداء قناع طبي واتباع نظافة اليدين ومراعاة التباعد الآمن ، لأنه لا ينبغي الاعتماد على إنهاء الخطر حتى يتم أخذ الجرعة الثانية، أو بشكل أدق حتى تعزز المناعة. من الضروري الانتظار حتى يصبح الجسم محصناً ضد العدوى واتباع القواعد".