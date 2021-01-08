عقد المؤتمر الدولي حول "العالم التركي: التراث التاريخي والثقافي" في نور سلطان

نور سلطان، 8 يناير، أذرتاج

عقد المؤتمر الدولي بعنوان "العالم التركي: التراث التاريخي والثقافي" نظمته الأكاديمية التركية الدولية في نور سلطان.

تفيد أذرتاج أنه شارك ممثلون عن السلك الدبلوماسي والسفراء والشخصيات العامة والسياسية المعروفة في المؤتمر الدولي المخصص للذكرى الثلاثين لاستقلال الدول الناطقة بالتركية والذي حضره مشاركون من أكثر من 20 دولة.

وقد نوقشت في المؤتمر أهمية الحدث وتم إبداء الآراء حول عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال العالم التركي. كما تحدثوا عن أهمية زيادة تعزيز التضامن بين الشعوب الناطقة بالتركية واستمعوا إلى تقارير عن تاريخ الدولة التركية.