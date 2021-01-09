تبيليسي، 9 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج) ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع ألفين و58 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 238086 شخصا. قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 2750 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 224 الف و781 مصاب من الوباء.

AZERTAG.AZ : تجاوز عدد المصابين بكورونا في جورجيا 238 ألف

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