أذربيجان: تسجيل 633 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1682 حالة شفاء ووفاة 21 شخصا
AzerTAg.az
٠٩.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٠٩]
باكو، 9 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
سجلت إصابة 633 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 1682 مصاب هذا المرض وتوفي 21 شخصا كانت نتائج فحوصهم ايجابية.
قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 224 ألف و50 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 207 ألف و88 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 2890 مريض ويستمر علاج 14 ألفا و72 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و259 ألف و555 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 9 آلاف و264 فحص طبي.
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