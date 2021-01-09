بير مؤذن: شركات أردبيل مستعدة للمشاركة في اعادة تأهيل قراباغ

أردبيل، 9 يناير، أذرتاج

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة وتعدين وزراعة اردبيل حسين بير مؤذن إن الشركات الناشطة في أردبيل مستعدة للمشاركة في اعادة تأهيل قراباغ المحررة من الاحتلال.

أفادت أذرتاج عن بير مؤذن قوله إن اجتماعا تاليا للجنة الحكومية الدولية بين ايران وأذربيجان للتعاون الاقتصادي والتجاري والانساني سيعقد قريبا وستعرض على اللجنة معلومات حول عدد الشركات الراغبة في المشاركة في اعادة بناء قراباغ وقائمة الاعمال التي تريد تنفيذها فيها.

واستلفت بير مؤذن الى خبرة كبيرة لشركات أردبيل في زراعة وانتاج المنتجات الزراعية مضيفا أن زراعة الاراضي التي ظلت غير مستخدمة طوال السنوات المديدة تأتي مفيدا الى كلا الطرفين بجانب نهضة قطاع الزراعة للمنطقة.

وتطرق رئيس الغرفة الى مسائل الاتستثمار المشترك مشيرا الى ضرورة عرض شركات وفرق تريد الاستثمار لطرح الامر على بساط النقاش لاتخاذ قرار.

كتانوف مراسل أذرتاج