الخارجية: تصريح أرمينيا لا اساس له تماما

باكو، 10 يناير، أذرتاج

وزارة الخارجية الأذربيجانية تعتبر تصريح وزارة الخارجية الأرمينية الصادر في 9 يناير عام 2021م لا اساس له تماما وترفض ادعاءات يتضمنها.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن أذربيجان تتخذ موقفا مسؤولا عن التزاماتها المتمخضة عن البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر وتنفذ تلك الالتزامات تنفيذا تاما. كما أن الجانب الأذربيجاني يدعو في الوقت ذاته أرمينيا لتنفيذ التزاماتها المحددة بالبيان الثلاثي ومرعاة وقف اطلاق النار وانتهاء فعاليات عسكرية استفزازية ضد أذربيجان.

يذكر أن عمليات مشتركة نفذها جهاز امن الدولة مع وزارة الدفاع اسفرت عن توقيف فريق الإرهاب المخرب الأرميني المؤلف من 62 جنديا والمرسل من قبل أرمينيا عمدا الى اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال واحيلوا الى التحقيق الشامل. وجميع المعتقلين استدعوا للخدمة العسكرية في قوات أرمينيا من ولاية شيراك الأرمينية وسُرّبت الى هذه الاراضي بهدف تنفيذ اعمال الارهاب والتخريب في اراضي أذربيجان ضد أفراد القوات المسلحة الأذربيجانية والأهالي المدنيين.

وكشف التحقيق معهم عن أن اعضاء فريق الإرهاب المخرب الأرميني ارسلوا الى اراضي أذربيجان في 26 نوفمبر عام 2020م أي بعد دخول بيان وقف اطلاق النار بالبيان الثلاثي الموقع من قبل رئيسي أذربيجان وروسيا ورئيس الوزراء الأرميني حيز التنفيذ.

وقد نفذت اعمال الارهاب من قبل فريق الارهاب المخرب المذكور ضد جنود أذربيجان وأهاليها المدنيين ما ادى الى سقوط ضحايا جراءها ومصابين بينهم.

وجدير بالذكر كذلك أن اعضاء فريق الارهاب التخريبي المذكورين لا يعدون أسراء عسكريين وفقا للقانون الانساني الدولي اذ انهم ارسلوا الى اراضي أذربيجان بغية الاشتغال بفعاليات التخريب والارهاب خلال الفترة ما بعد التوصل الى وقف اطلاق النار وهم مسؤولون عما فعلوا طبقا للتشريع الجنائي لجمهورية أذربيجان.

إن فعاليات الجانب الأرميني المخربة المستهدفة هذه حالة من حالات الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي والبيان الثلاثي بجانب عرضها عرضا سافرا استمرار سياسة هذا البلد العدوانية الموجهة الى سيادة أذربيجان وسلامة اراضيها.