الأستاذة محمد زاده فازت المرتبة الثالثة في كأس الشارقة للشطرنج
AzerTAg.az
١٠.٠١.٢٠٢١ [٠١:٥١]
باكو، 10 يناير، أذرتاج
فازت الاستاذة الأذربيجانية جوناي محمد زاده بالمرتبة الثالثة في بطولة كأس الشارقة للشطرنج المنظمة عبر منصة ليشيس الشهيرة Lichess .
أفادت أذرتاج أن الاستاذة محمد زاده حصلت على 6 نقاط من 9 جولات في مرحلة النهائي.
وفازت البطولة الاستاذة الاوكرانية يوليا اوسماك برصيد 7 نقاط.
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