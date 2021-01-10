باكو، 10 يناير، أذرتاج فازت الاستاذة الأذربيجانية جوناي محمد زاده بالمرتبة الثالثة في بطولة كأس الشارقة للشطرنج المنظمة عبر منصة ليشيس الشهيرة Lichess . أفادت أذرتاج أن الاستاذة محمد زاده حصلت على 6 نقاط من 9 جولات في مرحلة النهائي. وفازت البطولة الاستاذة الاوكرانية يوليا اوسماك برصيد 7 نقاط.

AZERTAG.AZ : الأستاذة محمد زاده فازت المرتبة الثالثة في كأس الشارقة للشطرنج

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