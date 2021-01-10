أذربيجان: تسجيل 601 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1593 حالة شفاء ووفاة 19 شخصا
AzerTAg.az
١٠.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٥٠]
باكو، 10 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
سجلت إصابة 601 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 1593 مصاب هذا المرض وتوفي 19 شخصا كانت نتائج فحوصهم ايجابية.
قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 224 ألف و651 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 208 ألف و681 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 2909 مريض ويستمر علاج 13 ألفا و61 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و267 ألف و923 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8 آلاف و368 فحص طبي.
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