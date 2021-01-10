الدفاع التركي: عسكريونا يشاركون في إزالة الألغام في قراباغ
AzerTAg.az
١٠.٠١.٢٠٢١ [٢١:٠٤]
انقرة، 10 يناير أذرتاج
قالت وزارة الدفاع القومي التركية في بيان نشرته في موقعها الرسمي في الانترنت انه تستمر اعمال إزالة الألغام في اراضي منطقة قراباغ التي حررها الجيش الاذربيجاني بعد انتصاره الكبير في حرب استمرت 44 يوما.
كما جاء في البيان ان 136 مهندس عسكري من وحدة البحث عن الالغام وإزالتها التابعة للقوات المسلحة البرية التركية ارسلوا الى المنطقة دعما للجيش الاذربيجاني. يواصل جنود اتراك نشاطاتهم في عمليات إزالة الالغام في الاراضي المحررة فضلا عن تدريب جنود الجيش الاذربيجاني في هذا المجال.
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