وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية داشبولاق المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)

باكو، 11 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية داشبولاق المحررة في محافظة كالبجر من وطأة الاحتلال الارميني.

يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1610261103338787156.mp4