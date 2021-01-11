وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية داشبولاق المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)
AzerTAg.az
١١.٠١.٢٠٢١ [١٢:١٦]
باكو، 11 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية داشبولاق المحررة في محافظة كالبجر من وطأة الاحتلال الارميني.
يمكن مشاهدته في هذا الرابط:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1610261103338787156.mp4
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١١.٠١.٢٠٢١ [١٣:١٨]
١٠.٠١.٢٠٢١ [٢١:٠٤]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٧:٠٠]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٦:٥١]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٣:١٨]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٢]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٢:٢٠]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٢:٠٠]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
٠٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣٧]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٥٩]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢١:١٥]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٦:٣٣]
١٠.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٤٧]
٠٦.٠١.٢٠٢١ [١٥:٢٢]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢١:١٥]
٢٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٠.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٥٠]
٠٩.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٠٩]
٠٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٢٧]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٥:٠٦]
٠٩.٠١.٢٠٢١ [٢٣:١٢]
٠٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٤٥]
٠٧.٠١.٢٠٢١ [١٤:٥٨]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٧:٥٣]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٣:٥٧]
٠٩.٠١.٢٠٢١ [٢٣:١٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك