نائب والي أذربيجان الشرقية: منفذ خدافرين الجمركي الحدودي يحفز تنمية العلاقات الاقتصادية التجارية بين إيران وأذربيجان

طهران، 11 يناير، أذرتاج

قال علي جهانكيري إن لافتتاح منفذ خدافرين الجمركي الحدودي اهمية بالغة للمشاركة في عملية اعادة تأهيل اراضي جمهورية أذربيجان من الاحتلال والمزيد من توسيع العلاقات الاقتصادية وتسهيل تبادل الزيارات للمواطنين ويحفز هذا المنفذ تنمية العلاقات الاقتصادية التجارية بين الدولتين المجاورتين والصديقتين.

أفادت أذرتاج عن جهانكيري نائب والي أذربيجان الشرقية الايرانية للشؤون الاقتصادية قوله إن افتتاح هذا المنفذ الحدودي الجمركي سيضمن مشاركة شركات ايرانية في عملية اعادة بناء قراباغ بسبب اقتراب تبريز من اراضي أذربيجان: "سيلعب دورا واجبا وحاسما في اعطاء الاجهزة والمستلزمات ذات الحاجة. ويتم حاليا اعداد مراجعة الى الحكومة بتوقيع الوالي بطلب انشاء منفذ جمركي حدودي."

واضاف أن العلاقات تحظى بتنمية بين ولاية أذربيجان الشرقية الايرانية ومحافظات أذربيجان المحررة من الاحتلال نتيجة اعادة بناء جسر خدافرين: "اقامة هذه العلاقات وتطويرها خط سياسي اولوي بالنسبة لإيران."

وشدد جهانكيري على أن افتتاح منفذ خدافرين الجمركي الحدودي يتيح بلدان المنطقة بما فيه تركيا بالاستفادة من امكانات ايران للترانزيت.

كتانوف مراسل أذرتاج