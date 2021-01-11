زلزال بقوة 4.5 درجات يهز أنقرة
AzerTAg.az
١١.٠١.٢٠٢١ [١٢:٤٥]
أنقرة، 11 يناير / كانون الثاني، )أذرتاج(
ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات مدينة أنقرة التركية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة إدارة الكوراث والطوارئ التركية ان الهزات الأرضية وقعت في 10 يناير في الساعة 22:53 بالتوقيت المحلي.
وبلغ عمقه 12 كلم تحت سطح الأرض.
ولم يرد على الفور أي أنباء عن تسجيل خسائر بشرية ومادية.
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