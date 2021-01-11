باكو، 11 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج) وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في زيارة عمل الى موسكو تلبية دعوة رئيس روسيا فلاديمير بوتين. أفادت وكالة أذرتاج أنه كان في استقبال الرئيس إلهام علييف في مطار " فنوكوفو -2" الدولي بموسكو نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو ومسؤولون آخرون.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة عمل الى موسكو بدعوة من الرئيس الروسي

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