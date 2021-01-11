موسكو، 11 يناير، أذرتاج يزور رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف موسكو تلبية لدعوة رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين. أفادت أذرتاج أن اللقاء الثلاثي يعقد حاليا في موسكو بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والاذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

AZERTAG.AZ : عقد لقاء ثلاثي في موسكو بين الرئيسين الروسي بوتين والاذربيجاني علييف ورئيس الوزراء الأرميني باشينيان

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