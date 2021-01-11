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    ثقافة


    مناقشة آفاق العلاقات بين أذربيجان والإسيسكو

    ١١.٠١.٢٠٢١ [١٦:٣٣]

    باكو، 11 يناير (اذرتاج)

    التقى وزير الثقافة الاذربيجاني أنار كريموف مع الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الذي يزور أذربيجان حاليا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء العلاقات بين أذربيجان والإسيسكو و الوضع الحالي للتعاون وآفاق تطويره.

    تحدث أنار كريموف عن أهمية التعاون الذي يستمر منذ سنوات طويلة بين أذربيجان ومنظمة الإسيسكو مشيرا الى ان أذربيجان تبدي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الاسيسكو.

    أعرب المدير العام للإسيسكو عن شكره للوزير أنار كريموف مبديا ثقته في ان يستمر تطور العلاقات وتحتوي على جوانب جديدة. كما أشاد بدور القيادة الأذربيجانية في تطوير العلاقان.

     

    AZERTAG.AZ :مناقشة آفاق العلاقات بين أذربيجان والإسيسكو
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