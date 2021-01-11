انعقاد لقاء ثلاثي بين وزراء خارجية أذربيجان وتركيا وباكستان

باكو، 11 يناير أذرتاج

سيقوم وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف والوفد المرافق له بزيارة رسمية الى جمهورية باكستان الإسلامية في الفترة ما بين 13-14 يناير.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية انه يتوقع انعقاد ثاني اللقاء الثلاثي لوزراء خارجية أذربيجان وتركيا وباكستان في 13 يناير على هامش الزيارة. ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الاذربيجاني في 14 يناير بكبار مسئولين باكستانيين.