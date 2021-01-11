176 وفاة من كورونا في تركيا خلال يوم
AzerTAg.az
١١.٠١.٢٠٢١ [١٦:٥٣]
أنقرة، 11 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
على الرغم من الإجراءات المنهجية المتخذة ضد وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في تركيا، سجلت الزيادة اليومية في عدد الإصابات.
أفادت وكالة أذرتاج انه تم تسجيل 9 آلاف و138 مصاب بفيروس كورونا المستجد في تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية. وارتفع عدد المصابين الإجمالي بكوفيد 19 إلى مليونين و326 الف و256 شخص.
وأجرت البلاد 162 ألف و786 اختبارا للكشف عن الفيروس، ليبلغ الإجمالي 9 آلاف و138 شخص.
وبحسب المعطيات، تم تسجيل 176 وفاة بكورونا، لتصل الحصيلة 22 ألفا و807.
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