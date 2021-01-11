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    إعداد خريطة إقليمية للانكران –أستلرا على طول الوجهة السياحية الجنوبية

    ١١.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٣]

    باكو، 11 يناير، أذرتاج

    نشرت وكالة السياحة الحكومية (DTA) ومكتب السياحة الأذربيجاني خريطة لانكران-أستارا الإقليمية لممر السياحة الجنوبي لتعزيز فرص السياحة، وكذلك لضمان إمكانية الوصول إلى الوجهات السياحية للسائحين.

    أبلغت وكالة السياحة الحكومية أذرتاج أنه تم أيضاً نشر خريطة سياحية لمدينة لانكران وكتيبات بعنوان "10 انشطة طبيعية رئيسية في المنطقة الجنوبية" و"10 أنشطة سياحية رئيسية في لانكران".

    في وقت سابق، تم نشر خرائط إقليمية تغطي ممرات السياحة الشمالية والشمالية الغربية.

    تم نشر خرائط سياحية لمدينتي غوبا وقصار وكتيبات "10 معالم سياحية في غوبا" و"10 معالم سياحية رئيسية في قصار" و"التجارب الطبيعية الأساسية في المنطقة الشمالية" على ممر السياحة الشمالي.

    ووُزعت الخرائط والكتيبات المذكورة على الفنادق ومراكز المعلومات السياحية والجهات ذات الصلة العاملة في المناطق على التوالي.

    وأعدت خرائط سياحية لمدينتي شاكي وزاغاتالا وخريطة لحرفيي شاكي على طول ممر السياحة الشمالي الغربي. وفيما يخص للمنطقة الشمالية الغربية تم إعداد كتيبات بعنوان "10 أماكن للزيارة في الشمال الغربي" و"أهم التجارب السياحية في الشمال الغربي" والتي تعكس التجارب السياحية الرئيسية في مناطق شاكي وزاغاتالا وبلاكان وقاخ.

     

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    إعداد خريطة إقليمية للانكران –أستلرا على طول الوجهة السياحية الجنوبية