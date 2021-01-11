ارتفاع 23315 إصابة بكورونا في روسيا

موسكو، 11 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 23 ألفا و315 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الإصابات الإجمالي الى 3425269 إصابة.

أفادت وكالة أذرتاج انه غادر 21786 شخص المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 2800675 شخص.

وتم تسجيل 62273 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا حتى الآن.

لا تزال روسيا تحتل المرتبة الرابعة في عدد مرضى كوفيد 19 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند.