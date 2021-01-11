أذربيجان التزمت بتعهداتها ضمن اوبك بلاس في ديسمبر

باكو، 11 يناير، أذرتاج

استخراج النفط مع المكثفات في البلد خلال شهر ديسمبر عام 2020م كان عند 8ر688 ألف برميل يوميا ومنها 587 ألف برميل من نصيب النفط الخام و8ر101 ألف برميل من حصة المكثفات.

قالت وزارة الطاقة في بيان إن أذربيجان التي كان حجم استخراجها للنفط الخام اليومي عند 718 ألف برميل خلال شهر اكتوبر عام 2018م كانت عليها أن تحافظ على استخراج عند 587 ألف برميل بخفض الحجم قدر 131 ألف برميل يوميا للفترة ما بين اغسطس – ديسمبر عام 2020م. وبذلك التزمت أذربيجان بتعهداتها ضمن اوبك زائدة باستخراج النفط الخام اليومي قدر 587 الف برميل يوميا متوسطا خلال شهر ديسمبر.

يذكر أن اتفاقية اوبك بلاس مرحلته الثانية تنص على ضرورة خفض أذربيجان حجم استخراج النفط الخام قدر 123 الف برميل لشهر يناير 2021م وبذلك حدد الحجم اليومي للاستخراج للبلد لشهر يناير قدر 595 الف برميل.

وجلسة وزراء بلاد اوبك زائدة المنعقدة في 5 يناير العام الجاري حافظت على احجام على أذربيجان أن تحافظ عليها خلال شهري فبراير ومارس 2021م على قدر شهر يناير البالغ 595 الف برميل.