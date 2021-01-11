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    صباح يتعاقد مع مهاجم كوت ديفواري

    ١١.٠١.٢٠٢١ [٢١:٠٩]

    باكو، 11 يناير، أذرتاج

    عزز نادي صباح باكو لكرة القدم التشكيلة بلاعب جديد.

    أفادت أذرتاج عن بيان النادي انه تعاقد مع المهاجم الكوت ديفواري تيموكو فوفانا البالغ 21 عاما بالاعارة من نادي إيلفيس الفنلندي الى نهاية الموسم.

    AZERTAG.AZ :صباح يتعاقد مع مهاجم كوت ديفواري
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