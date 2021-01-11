عقد لقاءين تاليين بين أذربيجان وأرمينيا لرؤساء جهازي الامن والحدود

باكو، 11 يناير، أذرتاج

عقد لقاءان بين رئيس جهاز أمن الدولة الأذربيجاني علي نقييف ومدير جهاز الامن القومي الأرميني أرمن أبازيان في الاراضي المحايدة من الحدود الأذربيجانية الأرمينية في قسمها في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية في 8 يناير عام 2021م وفي منطقتي فوروتان وشورنوخ السكنيتين المتاخمتين للحدود مع ولاية سونيك الأرمينية في 10 يناير.

أفادت أذرتاج عن بيان جهاز امن الدولة أن اللقاء الاخير حضره رئيس جهاز حرس الحدود الأذربيجاني ائلتشين قولييف وقيادة جهاز حرس الحدود للبلد المقابل.

وطرح في اللقاءين على بساط البحث مسائل تحقيق مشترك للحوادث الواقعة عند الحدود الدولية وأمن قراباغ الجبلية الأذربيجانية وأراضيها المحررة من الاحتلال وتحديد أماكن دفن الجثث في مناطق القتال والتبادل بالأسراء وكذلك تحقيق مصير المفقودين والرهائن في حرب قراباغ الاولى والحرب الوطنية.

كما تم التأكيد في المحادثات المقامة على أن الامتثال المستمر بوقف اطلاق النار وفقا للبيان الثلاثي المؤرخ في 10 نوفمبر عام 2020م يخدم لمصالح وأمن كلا الشعبين ومن ضمنهما جماعتي قراباغ الأرمينية والاذربيجانية.