موسكو، 11 يناير، أذرتاج أفادت أذرتاج أن رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية الأذربيجانية إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أدلوا بتصريح للصحافة عقب اللقاء الثلاثي المنعقد بين الرئيس الروسي والرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني.

AZERTAG.AZ : رئيس روسيا ورئيس أذربيجان ورئيس الوزراء الأرميني يدلون بتصريح للصحافة

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