موسكو، 11 يناير، أذرتاج عقد في 11 يناير اليوم لقاء ثنائي بين رئيس الجمهورية الأذربيجانية إلهام علييف ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين.

AZERTAG.AZ : لقاء ثنائي بين رئيس الجمهورية الاذريبجانية إلهام علييف ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين

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