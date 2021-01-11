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    لقاء ثنائي بين رئيس الجمهورية الاذريبجانية إلهام علييف ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين

    ١١.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٤٤]

    موسكو، 11 يناير، أذرتاج

    عقد في 11 يناير اليوم لقاء ثنائي بين رئيس الجمهورية الأذربيجانية إلهام علييف ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين.

    AZERTAG.AZ :لقاء ثنائي بين رئيس الجمهورية الاذريبجانية إلهام علييف ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين
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