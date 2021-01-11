رئيس الجمهورية الأذربيجانية ورئيس الوزراء الأرميني ورئيس الاتحاد الروسي يوقعون على البيان
AzerTAg.az
١١.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٤٨]
موسكو، 11 يناير، أذرتاج
وقع رئيس الجمهورية الأذربيجانية إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين على البيان عقب اللقاء الثلاثي المنعقد في موسكو.
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