موسكو، 11 يناير، أذرتاج وقع رئيس الجمهورية الأذربيجانية إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين على البيان عقب اللقاء الثلاثي المنعقد في موسكو.

AZERTAG.AZ : رئيس الجمهورية الأذربيجانية ورئيس الوزراء الأرميني ورئيس الاتحاد الروسي يوقعون على البيان

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