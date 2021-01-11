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    أخبار رسمية


    رئيس الجمهورية الأذربيجانية ورئيس الوزراء الأرميني ورئيس الاتحاد الروسي يوقعون على البيان

    ١١.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٤٨]

    موسكو، 11 يناير، أذرتاج

    وقع رئيس الجمهورية الأذربيجانية إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين على البيان عقب اللقاء الثلاثي المنعقد في موسكو.

    AZERTAG.AZ :رئيس الجمهورية الأذربيجانية ورئيس الوزراء الأرميني ورئيس الاتحاد الروسي يوقعون على البيان
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    رئيس الجمهورية الأذربيجانية ورئيس الوزراء الأرميني ورئيس الاتحاد الروسي يوقعون على البيان رئيس الجمهورية الأذربيجانية ورئيس الوزراء الأرميني ورئيس الاتحاد الروسي يوقعون على البيان