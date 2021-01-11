موسكو، 11 يناير، أذرتاج أفادت أذرتاج أن رئيس الجمهورية الأذربيجانية إلهام علييف اختتم زيارة عمل قام بها للاتحاد الروسي في 11 يناير.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يختتم زيارة عمل للاتحاد الروسي

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