الرئيس إلهام علييف يختتم زيارة عمل للاتحاد الروسي
AzerTAg.az
١١.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٥٠]
موسكو، 11 يناير، أذرتاج
أفادت أذرتاج أن رئيس الجمهورية الأذربيجانية إلهام علييف اختتم زيارة عمل قام بها للاتحاد الروسي في 11 يناير.
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