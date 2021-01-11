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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يختتم زيارة عمل للاتحاد الروسي

    ١١.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٥‎٠]

    موسكو، 11 يناير، أذرتاج

    أفادت أذرتاج أن رئيس الجمهورية الأذربيجانية إلهام علييف اختتم زيارة عمل قام بها للاتحاد الروسي في 11 يناير.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يختتم زيارة عمل للاتحاد الروسي
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