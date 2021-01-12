وفد الاسيسكو يزور محافظة فضولي في جولة الى الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال (تم تحديثه)

فضولي، 12 يناير، أذرتاج

بدأت اليوم زيارة الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والوفد المرافق له الى الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال.

أفاد المراسل الإقليمي لوكالة أذرتاج ان الهدف من الزيارة هو التعرف ميدانيا على عواقب الآثار التاريخية الثقافية والدينية الأذربيجانية اثناء احتلالها من قبل القوات المسلحة لأرمينيا.

بدأت زيارة الوفد من محافظة فضولي. في البداية تفقد الوفد أطلال مدينة فضولي وشاهدوا آثار الوحشية الارمينية في مقبرة بالمدينة. نهب الأرمن وسلبوا هنا شواهد القبور المصنوعة من الرخام ونبشوا بعض القبور للنهب.

اثناء تفقد أطلال مسجد الجامع المدمر في المدينة تيقن ان الأرمن حولوه الى اصطبل للمواشي والخنازير كما كان في المساجد الأذربيجانية الأخرى. قال أعضاء الوفد ان تدنيس الآثار الدينية الإسلامية وتهديمها ضد الإنسانية.

ثم شاهد أعضاء الوفد اطلال كروان سراي (مبيت للقوافل) القديم المدمر والمسجد المدمر العائد الى القرن السابع عشر في قرية قرغا بازاري بالمحافظة. كذلك تفقد بقايا مبنى المسجد المدمر في قرية قوتش أحمدلي وشاهدوا بأم اعينهم وحشيات الأرمن.

يرافق وفد الاسيسكو وزير الثقافة الاذربيجاني أنار كريموف والمبعوث الاذربيجاني الدائم لدى الاسيسكو اوقطاي قوربانوف والأمين العام للجنة الوطنية الأذربيجانية لدى الاسيسكو رئيس ديوان وزارة الثقافة واصف ايواززاده ومدير قسم التعاون الخارجي لدى الوزارة عيسى محمدوف.