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    ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا من جديد في جورجيا

    ١٢.٠١.٢٠٢١ [١٢:٤٣]

    تبيليسي، 12 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 1857 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 241 ألف و637 شخص.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 2820 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 227 الف و208 مصاب من الوباء.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا من جديد في جورجيا
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