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    98 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم

    ١٢.٠١.٢٠٢١ [١٧:١١]

    طهران، 12 يناير / كانون الثاني، )أذرتاج(

    تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الانخفاض.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 6 آلاف و408 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى مليون و299 ألف و22 شخصا.

    تم تسجيل 98 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 56 ألفا و360 شخص.

    تعافى مليون و88 ألفا و456 مصاب تماما وترخصوا.

    اعلن وزير الصحة الايراني اكتشاف 4 اصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد. قال إنها لعائلة قادمة من أوروبا.

    AZERTAG.AZ :98 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم
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