المؤرخ الأردني عمر العرموطي : "عمان وباكو شقيقتان"

باكو، 12 يناير (أذرتاج)

أهدى المؤرخ الأردني عمر العرموطي الى راسم رضاييف/ سفير جمهورية أذربيجان لدى الأردن كتابه "موسوعة عمان أيام زمان" وذلك في دار السفارة الأذربيجانية.

وقد قام المؤرخ العرموطي بتقديم مجموعة موسوعة عمان أيام زمان/ 9 أجزاء حوالي (4750 صفحة) هدية إلى سعادة سفير جمهورية أذربيجان... ... وبهذه المناسبة قال العرموطي: بأن هناك قواسم مُشتركة بين العاصمة الأردنية عمان والعاصمة الأذربيجانية باكو... فكلاهما تمتازان بالهدوء والأمن والاستقرار... وهما مدينتان صديقتان للجميع... ينشدهُما كل من يبحث عن السلام والأمن والأمان والطمأنينة... وكلاهما عاصمتان جميلتان ويأتي لزيارتهما السياح من كل أنحاء العالم... ... كما أن ملك الأردن جلالة الملك عبد الثاني ورئيس جمهورية أذربيجان فخامة الرئيس إلهام علييف ينتهجان نفس السياسة القائمة على الاعتدال والوسطية والوئام بين الأديان وعدم التدخُّل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى... ... والأردن وأذربيجان لديهما إحترام عالمي نظراً للسياسة الحكيمة التي ينتهجها نظام الحكم في كلا الدولتين القائمة على الاعتدال ومُحاربة الإرهاب... ... وأضاف العرموطي بأن العلاقات الأردنية الأذربيجانية هي علاقات وثيقة وهناك تطابُق في وجهات النظر بين الدولتين الصديقتين... لكن برأي العرموطي بأننا يجب أن نعمل معاً على توثيق العلاقات الاقتصادية والثقافية... لذا اقترح العرموطي بأن يتم تشكيل مجلس أعمال أردني أذربيجاني مُشترك، وكذلك اقترح العرموطي تنظيم أيام ثقافية أردنية بالعاصمة الأذربيجانية باكو وكذلك تنظيم أيام ثقافية أذربيجانية بالعاصمة الأردنية عمان... ... ومن الجدير بالذكر أن المؤرخ العرموطي قام بزيارة العاصمة الأذربيجانية عدة مرات... وقام بإعداد وتأليف كتاب بعنوان (نزاع ناغورني كاراباخ والقانون الدولي) وكذلك قام بتأليف كتاب (العلاقات الأردنية الأذربيجانية)... وقد تم ترجمة هاذين الكتابين إلى اللغة الأذربيجانية... ... وفي نهاية اللقاء قدم المؤرخ عمر العرموطي عدداً من نسخ الإصدار الجديد (الجزء 9 من موسوعة عمان أيام زمان) هدية لأسرة سفارة جمهورية أذربيجان في الأردن... ويأتي هذا الإصدار بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية الحديثة (مئوية المملكة)...