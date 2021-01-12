الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة بين أذربيجان وإيران يعقد في طهران

طهران، 12 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

سيعقد الاجتماع الرابع عشر للجنة بين الحكومات حول التعاون الاقتصادي والتجاري والإنساني بين أذربيجان وإيران في طهران في الفترة ما بين 29 و30 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها السفير الإيراني لدى أذربيجان سيد عباس موسوي في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية.

وقال إن أذربيجان تحدها أربع مقاطعات رئيسية في إيران. وقد خلق هذا فرصة لتوسيع التعاون متبادل المنفعة في الصناعة والتجارة والزراعة والتي ينبغي استخدامها بشكل أكثر فعالية.

كما أعلن السفير أن إنشاء غرفة تجارة مشتركة بين إيران وأذربيجان هو أيضا على جدول الأعمال.