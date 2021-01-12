البروفيسور فرات بورتاش: ننتظر اختيار شوشا عاصمة ثقافة العالم التركي بمنظرها الجديد

انقرة، 12 يناير اذرتاج

أهنئ من صميم القلب الشعب الاذربيجاني واشقائنا الاذربيجانيين بمناسبة الانتصار العظيم. سرور أذربيجان هو سرور تركيا وشعبها أيضا. أحد الجوانب التي تزيد من هذا السرور هو اعلان شوشا عاصمة الثقافة الأذربيجانية.

قال هذه الكلمات النائب السابق للأمين العام لمنظمة الثقافة التركية الدولية (تركصوي) البروفسور فرات بورتاش في مقابلة اجراها معه مراسل أذرتاج.

اعرب البروفسور عن ثقته في ان الآثار التاريخية في شوشا ستكتسب منظرا جديدا بعد إعادة إنشائها. وأبدى ثقته في اختيار شوشا عاصمة ثقافة العالم التركي بمنظرها الجديد.