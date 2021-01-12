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    أذربيجان: تسجيل 519 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1276 حالة شفاء ووفاة 15 شخصا

    ١٢.٠١.٢٠٢١ [١٧:٥‎٨]

    باكو، 12 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 519 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 1276 مصاب هذا المرض وتوفي 15 شخصا كانت نتائج فحوصهم ايجابية.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 225 ألف و346 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 210 ألف و798 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 2941 مريض ويستمر علاج 11 ألفا و607 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و279 ألف و907 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7 آلاف و898 فحص طبي.

     

    AZERTAG.AZ : أذربيجان: تسجيل 519 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1276 حالة شفاء ووفاة 15 شخصا
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