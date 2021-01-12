أذربيجان تصدر الطماطم إلى دول الخليج والدول الأوروبية

باكو، 12 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

عقد الاجتماع الافتراضي مع رجال الأعمال العاملين في مجال إنتاج الطماطم وتصديرها بتنظيم صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (اذبرومو).

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اذبرومو انه من أجل حل القضايا الناشئة عن تعليمات رئيس الدولة، نوقشت قضايا زيادة إمكانات التصدير واستكشاف أسواق جديدة ذات أولوية لتنويع الصادرات وزيادة إمكانات التصدير والبيع في الاجتماع بمشاركة الوكالات المختصة في وزارة الاقتصاد – رؤساء صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان ووكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة والممثلين التجاريين لبلدنا في الإمارات العربية المتحدة وأوروبا الوسطى.

أطلع يوسف عبد اللاييف القائم بأعمال رئيس اذبرومو المصدرين على العمل الذي تقوم به وزارة الاقتصاد لتذليل الصعوبات في هذا المجال والدعم التي ستقدم لهم ودعا رجال الأعمال إلى تعاون وثيق مع المؤسسات الحكومية لتطوير هذا المجال في الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو أكثر من 20 شركة وحوالي 40 رجال أعمال فردي.

قيل في الاحتماع إن بدء العمل في البيع لدول الخليج والدول الأوروبية إلى جانب الأسواق التقليدية.