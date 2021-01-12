رئيس لجنة شؤون اللاجئين يستقبل مجموعة من لاجئي قريتي أقدابان وشاي قوفوشان لمحافظة كلبجار

باكو، 12 يناير، أذرتاج

استقبل رئيس لجنة شؤون اللاجئين والمشردين روشن رضايف في 11 يناير مجموعة من لاجئي قريتي اقدابان وشاي قوفوشان لمحافظة كلبجار.

أفادت أذرتاج عن بيان اللجنة أن استعادة سلامة اراضي البلد جراء انتصار جيش أذربيجان الشجاع بقيادة الرئيس القائد الاعلى المظفر على قوات أرمينيا الاحتلالية وتحرير الاراضي من الاحتلال تبعث بمشاعر الاعتزاز والامتنان.

واعرب اللاجئين السابقين عن رضاهم عن رعاية الدولة الى الحين كونهم متمنين للعودة عاجلا الى مسقط رؤوسهم القديم مفيدين انهم يثقون في اتخاذ قيادة البلد جميع التدابير الضرورية من اجل تحقيق العودة الكبرى في ظروف الأمن والكريمة. وأشيد بالخطوات المستهدفة المتخذة في هذا الاتجاه.

واحييت ذكرى شهداء الوطن الغالي الذين ضحوا بأرواحهم من اجل تحرير الأراضي المحتلة مع التشديد على أن العودة الى مسقط الرؤوس الذي ازداد تقدسا بدماء ابناء الوطن الباسلين واجب معنوي.

وعبر المشاركون في اللقاء عن أملهم في اعطاء قريتي أقدابان وشاي قوفوشان لسيطرة جيش أذربيجان قريبا مثل سائر المناطق السكنية لمحافظة كلبجار وفي تهيئة ظروف لعودة سكان هاتين القريتين ايضا. واشاروا الى انهم قد بعثوا برسالة بهذا الصدد الى رئيس الدولة ايضا.