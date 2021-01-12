وفد الإيسيسكو يزور مدينة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني

أغدام، 12 يناير، أذرتاج

زار وفد لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) رئاسة المدير العام للمنظمة الدكتور سالم بن محمـد المالك أغدام بعد زيارته محافظة فضولي ضمن جولتهم لأراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني.

أفادت أذرتاج أن اعضاء الوفد تفقدوا آثار جرائم أرمينيا الحربية في مدينة أغدام وشاهدوا نطاق التخريب والدمار الذي ارتكبه الارمن هناك خلال مدة 27 سنة.

وأحيط الضيوف الذين زاروا في البداية مسجد أغدام علما بأن مسجد أغدام العائد الى القرن التاسع عشر نهب وهدم من قبل قوات أرمينيا الاحتلالية بعد الاحتلال على غرار سائر الآثار التاريخية.

ثم تفقد الوفد بقايا وأنقاض بنايتي مسرح أغدام للدراما ومتحف الخبز وتعرفوا الى معرض ميداني للصور التي عكست عن الجوانب والمشاهد ما قبل الاحتلال للمحافظة والآثار التاريخية.

وفي ختام الزيارة رد المدير العام للإيسيسكو سالم بن محمد المالك ووزير الثقافة الأذربيجاني أنار كريموف على أسئلة صحفيين.