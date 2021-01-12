رئيس اللجنة البرلمانية الروسية للشؤون الدولية: نزاع قراباغ المستمر 30 سنة يصير تاريخا

موسكو، 12 يناير، أذرتاج

قال ليونيد سلوتسكي إن نتائج اجتماع زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا في موسكو يتيح باعادة بناء البنية التحتية في قراباغ الجبلي وتسوية العيش السلمي للمواطنين.

أفادت أذرتاج عن سلوتسكي رئيس اللجنة البرلمانية الروسية للشؤون الدولية قوله في حديث له لصحفيين إن مخرجات الاجتماع الثلاثي المنعقد في موسكو تعزز الاتفاقية التي تم التوصل اليها في نوفمبر مضيفا أن نزاع قراباغ الجبلية المستمر خلال 30 سنة يصير تأريخا وسيحل في هذه الاراضي السلامُ المستدام.

واشار سلوتسكي خاصة الى دور روسيا للوساطة.

عبد الله يفا مراسلة أذرتاج