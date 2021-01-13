باكو، 13 يناير (أذرتاج) التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع المدير العام للإسيسكو سالم بن محمد المالك والوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير العام للإسيسكو والوفد المرافق له (يتم تحديثه)

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