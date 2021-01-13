الوزير أنار كريموف: واثقون ان الإسيسكو ستطلع العالم والعالم الإسلامي على الهمجية الأرمينية 

أغدام، 13 يناير، أذرتاج

شاهد وفد الإسيسكو الجرائم والاعمال الوحشية التي ارتكبها الأرمن في المساجد والإرث التاريخي والثقافي لأذربيجان في محافظة فزولي ومدينة اغدام المحررتين من الاحتلال. سيتضمن تقاريركم معلومات عن هذه الجرائم. نحن واثقون ان الإسيسكو ستطلع العالم بأسره، والعالم الإسلامي على معلومات عن هذه الوحشية. وهذا أمر مهم جدا.

قال هذه الكلمات وزير الثقافة الاذربيجاني أنار كريموف في مقابلة اجراها معه مراسل أذرتاج.

كما قال الوزير ان الجانب الاذربيجاني يصف هذه الزيارة بإظهار التضامن مع أذربيجان.

ردا على أسئلة مراسل أذرتاج بعد انتهاء زيارة وفد الإسيسكو برئاسة المدير العام للمنظمة الى محافظتي فزولي واغدام قال الوزير الاذربيجاني ان هذه هي الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها الى أذربيجان رئيس المنظمة الدولية بعد الحرب الوطنية. نصف هذه الزيارة بإظهار التضامن مع أذربيجان.

كما أضاف الوزير : "ندعو المنظمات الدولية الى أراضينا المحررة من الاحتلال. نريد ان يشهد كل العالم الوحشية الارمينية. حاليا تجرى مناقشات مع اليونسكو ومنظمات أخرى بهذا الشأن. يجب توفير الامن أيضا لتنظيم زيارات الى الأراضي المحررة من الاحتلال. تم تنظيم الزيارة اليوم الى الأراضي المطهرة من الألغام. يجب ان يزور الخبراء كل الأماكن لتوثيق جميع الجرائم التي ارتكبها الأرمن لكي نحيل كل هذه الوقائع الى المحاكم الدولية في المستقبل. يجب محاكمة أرمينيا أمام القانون ويجب دفع تعويضات.

ستعد خريطة الطريق لصيانة وإعادة بناء الآثار التاريخية في قراباغ.

ردا على سؤال حول الخطوات المتخذة في مجال حماية الآثار التاريخية والثقافية الدينية في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال قال الوزير أنار كريموف: يجري خبراء وزارة الثقافة حاليا جرد ومتابعة الآثار المادية الثقافية والتاريخية في تلك الأراضي. بعد ذلك سيتم إعداد خريطة الطريق لصيانة وإعادة ترميم الآثار. هذه عملية تحتاج الى وقت طويل. لكننا عازمون على بدئها. نحتاج الى مساعدة خبراء محليين وأجانب على السواء في هذا العمل. نخطط بدء هذه الاعمال في مدينة شوشا مهد الثقافة الأذربيجانية عاصمة الثقافة الأذربيجانية. بالتأكيد، سيتم إعادة ترميم الآثار التاريخية الثقافية والمؤسسات الثقافية في أغدام وفزولي والأراضي الأخرى المحررة من الاحتلال".

أضاف وزير الثقافة انه يعد برنامج الفعاليات التي ستقام في عاصمة الثقافة الأذربيجانية شوشا. ينتظر تنظيم الفعاليتين في شوشا في هذا العام وهما مهرجان "خاري بلبل" (اسم زهرة تنبت في شوشا فقط) وأيام شعر ملا بناه واقف.