بيع لوحة "مشهد في مراكش" التي رسمها ونستون تشرشل بمبلغ 500 ألف جنيه إسترليني

باكو، 13 يناير، أذرتاج

بيعت لوحة "مشهد في مراكش" (Scene at Marrakech) التي رسمها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل، بمبلغ 500 ألف جنيه إسترليني بالمزاد العلني في دار "كريستيز" للمزادات.

تفيد أذرتاج استناداً إلى وكالة "تاس" الروسية أن المعلومات بهذا الصدد نشرت من قبل صحيفة ديلي ميل (Daily Mail).

وتؤكد المعلومات أن اللوحة (1935) التي تبرع بها المؤلف للمشير الإنجليزي برنارد مونتغمري (1887-1976) تعرض للبيع بالمزاد لأول مرة. ويشار إلى أن هذه الهدية تدل على صداقة رئيس الوزراء الأسبق واحترامه العميق لضابط رفيع المستوى. يعد هذا العمل الفني لشخصية سياسية معروفة وفنان موهوب من أفضل اللوحات التي رسمها في الثلاثينيات.

تعجب ونستون تشرشل من مشاهد هذا البلد الأفريقي عند زيارته للمغرب لأول مرة في عام 1935. في وقت لاحق، زار عدة مرات لتجديد ذكرياته عن العملية العسكرية وتخصيص الوقت للرسم. وفي وقت سابق بيعت لوحته "منظر من مدينة طنجة المغربية" في دار سوذبي للمزادات مقابل 612.8 ألف جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن ونستون تشرشل اهتم بالرسم بعد سن الأربعين وخلال حياته تمكن من رسم أكثر من 500 لوحة. معظم لوحاته للرسم مقتنيات مجموعات خاصة وأقارب السياسي.