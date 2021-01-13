شركة "أذركوسموس" تبدأ التعاون مع شركة " SatADSL " البلجيكية

باكو، 13 يناير، أذرتاج

وقعت شركة "أذركوسموس " (Azercosmos) على اتفاقية التعاون مع "ساد أدسل" (SatADSL) البلجيكية التي تعرض خدمات الإنترنت والبث.

أبلغت "أذركوسموس" وكالة أذرتاج أنه بموجب الاتفاقية ستوفر "ساد أدسل" خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية عن طريق حزمة البث لآسيا الوسطى لقمر "أذرسبيس-1" (Azerpsace-1) الصناعي من منصة السحابة الذكية لها. وبالتالي، ستزود الشركة عملائها من آسيا الوسطى بحزم الإنترنت الجاهزة عبر القمر الصناعي أذرسبيس-1".

من الجدير بالذكر أن "ساد أدسل" تمتلك منصة تقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في 45 دولة وتقدم حلولاً موثوقة للأقمار الصناعية للعالم في مجال الاتصالات.

وقال الرئيس التجاري لشركة "أذركوسموس" مارك جوسري: "إن تعاوننا مع "ساد أدسل" يدل على جودة الخدمة التي تقدمها "أذركوسموس" بشكل احترافي لعملائها وشركائها. يسعدنا العمل مع الشركة ونعتقد أنه في إطار هذا التعاون سيكون لدينا مشاريع جديدة تعود بالفائدة على الطرفين في السنوات القادمة".

كما قال مدير "ساد أدسل" تييري إلتجيس ستوفر هذه الشراكة الاستراتيجية مع "أذركوسموس" إمكانيات كبيرة لتقديم خدمات الاتصالات في منطقة أوروبا الشرقية وروسيا. وبفضل هذه الشراكة وسنوفر خدمات الأقمار الصناعية العالية الجودة والموثوقة في المناطق التي فيها مشكلة في الاتصالات ".