إنشاء محطة الطاقة الهجينة الجديدة العاملة بالرياح والطاقة الشمسية في مقاطعة جولفا

جولفا، 12 يناير، أذرتاج

يولى الاهتمام الخاص لاستخدام مصادر الطاقة البديلة والمتجددة في نخجيوان ذات الحكم الذاتي ومع مراعاة التوقعات يجري بناء محطات جديدة للطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية. واستمراراً للعمل المنجز في هذا الاتجاه، يتم بناء محطة الطاقة الهجينة الجديدة من العامل بالرياح والطاقة الشمسية في جولفا لأول مرة.

أفاد مكتب نخجيوان لوكالة أذرتاج أنه سيتم استخدام 3400 من الألواح الشمسية بقدرة 280 وات و5 مولدات للرياح بقدرة 10 كيلو وات و20 محولات للطاقة الشمسية بقدرة 50 كيلو وات و5 محولات لرياح بقدرة 10 كيلو وات.

في الوقت الحاضر تجري أعمال التركيب والمحطة مصممة بطاقة إجمالية تبلغ 1 ميغاواط إلى هذا الحين ومن المخطط زيادة السعة وفقاً للخطط المستقبلية.

تم تركيب محطة التحويل الفرعية بقدرة 1250 كيلووات بالمحطة، كما يتم تنفيذ أعمال البناء والتركيب للمحطة التي تقام على مساحة تزيد عن 3 هكتارات بجودة عالية. وقد تم تركيب هياكل حديدية في المنطقة لتركيب الألواح الشمسية، كما تم وضع الأساس لتوربينات الرياح. كما تم بناء محطة فرعية ومبنى إداري هنا ويجري بالفعل الانهاء من المحطة. ستساهم محطة جولفا للطاقة الهجينة الجديدة العاملة بالرياح والطاقة الشمسية والتي سيتم تشغيلها في المستقبل القريب وتساهم في أمن الطاقة للجمهورية ذات الحكم الذاتي.