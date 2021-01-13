إيرادات ونفقات ميزانية الدولة خلال العام الماضي
AzerTAg.az
١٣.٠١.٢٠٢١ [١٤:٢٣]
باكو، 13 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
وفقا لمعلومات وزارة المالية، بلغت إيرادات ميزانية الدولة في العام الماضي 24 مليارا و673.1 مليون مانات ومصروفاتها 26 مليارا و417.1 مليون مانات.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن فائض الميزانية بلغ مليار و744 مليون مانات من الناتج المحلي الإجمالي.
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