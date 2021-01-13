تسليم شقق ومنازل خاصة في المناطق الى 30 عائلة من ذوي الشهداء والمعاقين بسبب حرب قره باغ

باكو، 13 يناير، أذرتاج

سلم وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان في 12 يناير 30 أسرة من أسر الشهداء وذوي الإعاقة جراء بحرب قره باغ شقق ومنازل خاصة.

وأخبرت إدارة العلاقات العامة والاتصالات بالوزارة وكالة أذرتاج أن 22 عائلة حصلت على شقق في مبنى سكني جديد في منطقة يفلاخ. وحضر نائب وزير العمل والحماية الاجتماعية وصال نصيرلي ورئيس بلدية يفلاخ أنار تاقييف مراسيم تسليم الشقق.

قال وصال ناصيرلي إن عام 2020 كُتب بأحرف ذهبية في تاريخنا باعتباره عام النصر العظيم الذي حققه الجيش الأذربيجاني بقيادة الرئيس القائد العام للقوات المسلحة إلهام علييف. تم تحرير أراضينا التي كانت محتلة من قبل الفاشية الأرمنية لما يقرب من 30 عاماً من الاحتلال خلال 44 يوماً فقط.

وأكد نائب الوزير أن الحماية الاجتماعية لأسر الأبطال الذين استشهدوا في المعارك من أجل وحدة أراضي بلادنا والمواطنين الذين فقدوا صحتهم في تلك المعارك تتعزز باستمرار.

وقال إن مثالا آخر على ذلك هو المراسيم التي أصدرها الرئيس إلهام علييف في 30 ديسمبر من العام الماضي لزيادة المعاش التقاعدي الرئاسي لأسر الشهداء بنسبة 66.7% من 300 إلى 500 مانات وللأبطال الوطنيين لأذربيجان بنسبة 20% من 1500 إلى 1800 مانات. تمت زيادة المعاش التقاعدي الرئاسي للأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الحرب بمعدل يزيد عن 50 %. كما تم تحديد المعاش التقاعدي الرئاسي الشهري (2000 مانات) لأبطال الحرب الوطنية العظمى. يتم تأمين عائلات الشهداء وذوي الإعاقات بسبب الحرب بمزايا أو منحات تقاعدية بالإضافة إلى المعاشات التقاعدية.

وأشار وصال نصيرلي إلى أنه كان من المقرر في عام 2020 توفير عدد قياسي من الشقق والمنازل الخاصة يبلغ 1500 شقة سكنية لعائلات الشهداء وذوي الإعاقة جراء حرب قره باغ. وقد تم تسليم 1480 منها، بما في ذلك تقدم اليوم 30 شقة ومنزلاً فردياً وسيتم توفير 20 شقة أخرى وبيتاً فردياً في اليومين المقبلين. في المجموع، تم توفير أكثر من 9 آلاف و100 شقة بيت فردي لهؤلاء المواطنين في الفترة الماضية.

وشدد نائب الوزير على أن الرئيس إلهام علييف صرح بأنه سيمنح منازل لأقارب وأعزاء جنودنا الأبطال الذين استشهدوا في الحرب الوطنية. ووجه تعليماته بضرورة بناء منازل في المناطق المحررة للنازحين السابقين وتسليم الشقق المبنية لهم لعائلات الشهداء. وبنيت هذه الشقق بتعليمات من الرئيس ويجري تحويلها من رصيد لجنة الدولة لشئون اللاجئين والمشردين داخلياً إلى رصيد وزارة العمل والحماية الاجتماعية. بالطبع هذا برنامج كبير وأنه سيكون خطوة مهمة للغاية في توفير السكن لأسر الشهداء وذوي الإعاقات بسبب الحرب.

وعبر المواطنون الذين حصلوا على مساكن جديدة عن ارتياحهم للرعاية الخاصة للرئيس إلهام علييف والعمل المنجز لتحسين رفاهية أسر الشهداء وذوي الإعاقة بسبب الحرب والزيادة المنتظمة للمعاشات والمزايا والمعاشات التقاعدية، وأعبروا اليوم عن شكرهم لرئيس الجمهورية على توفير منازل جديدة لهم.