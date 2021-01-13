أذربيجان: تسجيل 474 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1322 حالة شفاء ووفاة 16 شخصا
AzerTAg.az
١٣.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٨]
باكو، 13 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
سجلت إصابة 474 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 1322 مصاب هذا المرض وتوفي 16 شخصا كانت نتائج فحوصهم ايجابية.
قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 225 ألف و820 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 212 ألف و120 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 2957 مريض ويستمر علاج 10 آلاف و743 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و287 ألف و959 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8 آلاف و52 فحصا طبيا.
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