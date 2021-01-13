2846 وفاة من كورونا في جورجيا

تبيليسي، 13 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 1618 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 243 ألف و255 شخص.

قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 2846 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 227 الف و611 مصاب من الوباء.