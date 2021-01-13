جورجيا تشتري 3ر92 في المائة من الغاز الطبيعي المطلوب لعام 2021م من أذربيجان

تبيليسي، 13 يناير، أذرتاج

تستهلك جورجيا خلال العام الجاري 52ر2 ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي.

أفادت أذرتاج عن خطة استهلاك الغاز الطبيعي المصدق عليها من قبل وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية أن جورجيا تشتري 3ر92 في المائة من الغاز الطبيعي المطلوب عام 2021م من أذربيجان.

كما تشتري جورجيا 200 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا خلال العام الحالي. ويشكل الغاز الطبيعي الروسي 32ر7 في المائة من الغاز الطبيعي المطلوب في البلد.

عزيزوف مراسل أذرتاج