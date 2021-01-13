  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    جورجيا تشتري 3ر92 في المائة من الغاز الطبيعي المطلوب لعام 2021م من أذربيجان

    ١٣.٠١.٢٠٢١ [١٩:٢١]

    تبيليسي، 13 يناير، أذرتاج

    تستهلك جورجيا خلال العام الجاري 52ر2 ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي.

    أفادت أذرتاج عن خطة استهلاك الغاز الطبيعي المصدق عليها من قبل وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية أن جورجيا تشتري 3ر92 في المائة من الغاز الطبيعي المطلوب عام 2021م من أذربيجان.

    كما تشتري جورجيا 200 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا خلال العام الحالي. ويشكل الغاز الطبيعي الروسي 32ر7 في المائة من الغاز الطبيعي المطلوب في البلد.

    عزيزوف مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :جورجيا تشتري 3ر92 في المائة من الغاز الطبيعي المطلوب لعام 2021م من أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.٠١.٢٠٢١ [١٣:٣٠]
    برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 56.82 دولارا
    ١٣.٠١.٢٠٢١ [١٣:١٥‎]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    ١٢.٠١.٢٠٢١ [١٢:٠٦]
    برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 55.67 دولارا
    ١٢.٠١.٢٠٢١ [١٢:٠١]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    جورجيا تشتري 3ر92 في المائة من الغاز الطبيعي المطلوب لعام 2021م من أذربيجان